Марочко: За сутки ВСУ не открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР

Украинские войска в последние сутки не открывали огонь по населенным пунктам в Луганской народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«За истекшие сутки, 20 января ... представительством ЛНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации. - НСН) обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

В четверг СМИ сообщили, что украинские военные пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной в ЛНР и атакуют населенный пункт Новоселовское. Однако российские силы обстреливают позиции противника и не дают ему закрепиться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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