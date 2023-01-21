Марочко: За сутки ВСУ не открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР
Украинские войска в последние сутки не открывали огонь по населенным пунктам в Луганской народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшие сутки, 20 января ... представительством ЛНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации. - НСН) обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
В четверг СМИ сообщили, что украинские военные пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной в ЛНР и атакуют населенный пункт Новоселовское. Однако российские силы обстреливают позиции противника и не дают ему закрепиться.
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