Марочко: Около 1,5 тысячи бойцов ВСУ получили ранения за четыре дня
Украинские войска потеряли около 1,5 тысячи человек ранеными за четыре дня боев в зоне ответственности второго Армейского корпуса Минобороны РФ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отметил офицер, 16-20 января на этом участке были госпитализированы около полутора тысяч бойцов ВСУ, пишет «Свободная пресса».
«По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.
По словам офицера, большая часть бойцов погибла в том числе из-за несвоевременного оказания помощи, кровопотерь, антисанитарных условий, нарушения логистики, пишет РИА ФАН.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и ликвидировали более 30 военнослужащих ВСУ.
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