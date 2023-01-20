Как отметил офицер, 16-20 января на этом участке были госпитализированы около полутора тысяч бойцов ВСУ, пишет «Свободная пресса».

«По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам офицера, большая часть бойцов погибла в том числе из-за несвоевременного оказания помощи, кровопотерь, антисанитарных условий, нарушения логистики, пишет РИА ФАН.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и ликвидировали более 30 военнослужащих ВСУ.

