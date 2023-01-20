Марочко: Около 1,5 тысячи бойцов ВСУ получили ранения за четыре дня

Украинские войска потеряли около 1,5 тысячи человек ранеными за четыре дня боев в зоне ответственности второго Армейского корпуса Минобороны РФ. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сальдо заявил о разгроме входившей в Херсон бригады ВСУ в Соледаре

Как отметил офицер, 16-20 января на этом участке были госпитализированы около полутора тысяч бойцов ВСУ, пишет «Свободная пресса».

«По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам офицера, большая часть бойцов погибла в том числе из-за несвоевременного оказания помощи, кровопотерь, антисанитарных условий, нарушения логистики, пишет РИА ФАН.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и ликвидировали более 30 военнослужащих ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеВСУЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры