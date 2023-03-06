Марочко: ВСУ стягивают подкрепление на Купянском направлении
Украинская армия в темное время суток подтягивает дополнительные силы на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отметил офицер, из района Купянска по направлению к Сватово перемещаются «небольшие колонны вооруженных формирований Украины». Движение фиксируют в основном в темное время суток.
По словам Марочко, противник стягивает в основном западные артиллерийские системы и боеприпасы, отмечает телеканал «360».
Ранее подполковник в отставке сообщил, что российские военные приблизились к ВСУ в районе Кременной, расстояние между российскими и украинскими подразделениями в некоторых точках составляет около 40 метров, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- Марочко: ВСУ стягивают подкрепление на Купянском направлении
- Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
- В Турции заявили, что США и Британия против организации встречи Путина и Зеленского
- «Радиоточка НСН» разыгрывает пластинки к 8 марта
- СМИ сообщили о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за Артемовска
- Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена
- Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе под Белгородом
- В ЛДПР предложили продлить освобождение от налога на доходы с депозитов
- Louis Vuitton ответил на упрек Украины
- Бумажные платежки за ЖКУ заменят электронными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru