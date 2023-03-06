Марочко: ВСУ стягивают подкрепление на Купянском направлении

Украинская армия в темное время суток подтягивает дополнительные силы на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной

Как отметил офицер, из района Купянска по направлению к Сватово перемещаются «небольшие колонны вооруженных формирований Украины». Движение фиксируют в основном в темное время суток.

По словам Марочко, противник стягивает в основном западные артиллерийские системы и боеприпасы, отмечает телеканал «360».

Ранее подполковник в отставке сообщил, что российские военные приблизились к ВСУ в районе Кременной, расстояние между российскими и украинскими подразделениями в некоторых точках составляет около 40 метров, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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