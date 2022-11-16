В «Группе Вагнера» заявили о разгроме украинских подразделений под Артемовском

Украинские подразделения были разбиты в боях под Артемовском (Бахмутом), в боевых действиях продолжают участие сводные отряды, сформированные из спецназа и националистических подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца «Группы Вагнера».

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По словам собеседника агентства, Киев объединил различные подразделения из-за больших потерь.

«Их [украинские] подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много», — рассказал боец «Вагнера».

Отмечается, что украинское командование использует нацформирования в качестве штурмовых подразделений, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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