В «Группе Вагнера» заявили о разгроме украинских подразделений под Артемовском

Программа саммита «G20» на Бали сдвинулась на несколько часов СМИ: Ракету, попавшую на территорию Польши, запустили ВСУ Власти Запорожья уверены, что запустить ЗАЭС возможным при отдалении линии фронта до города Днепра Жители новых регионов России могут рассчитывать на льготную ипотеку Дональд Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты