Марочко: ВСУ перебрасывают силы в район Часова Яра

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр вблизи Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«ВСУ готовы отступить?»: Российские силы окружают Артемовск и Угледар

«Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

Кроме того, ВСУ выставляют в этом районе минные заграждения, пишет «Свободная пресса».

Между тем российские военные продвигаются в Угледаре, эпицентр боев расположен на юго-востоке города, противник несет серьезные потери, сообщают Известия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР
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