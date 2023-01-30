Марочко: ВСУ перебрасывают силы в район Часова Яра
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр вблизи Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
Кроме того, ВСУ выставляют в этом районе минные заграждения, пишет «Свободная пресса».
Между тем российские военные продвигаются в Угледаре, эпицентр боев расположен на юго-востоке города, противник несет серьезные потери, сообщают Известия.
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