Марочко: ВСУ перебрасывают под Артемовск технику и подразделения из Херсона
Украинские подразделения вместе с вооружением и техникой перебрасывают на донецкое направление в район города Часов Яр. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины», — указал офицер, сославшись на собственные источники.
По словам Марочко, предположительно, силы ВСУ были переброшены с херсонского направления.
Ранее офицер сообщил, что потери противника на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях выросли на тысячу за неделю, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru