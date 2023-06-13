Марочко: ВСУ перебрасывают под Артемовск технику и подразделения из Херсона

Украинские подразделения вместе с вооружением и техникой перебрасывают на донецкое направление в район города Часов Яр. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

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«В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины», — указал офицер, сославшись на собственные источники.

По словам Марочко, предположительно, силы ВСУ были переброшены с херсонского направления.

Ранее офицер сообщил, что потери противника на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях выросли на тысячу за неделю, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР

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