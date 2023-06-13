Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российская группировка войск «Восток» отразила атаку украинских войск к западу от Левадного на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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«Артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза "Октябрь"», — цитирует Чехова РИА Новости.

Кроме того, российские подразделения уничтожили танк и три бронеавтомобиля противника севернее Сторожевого, пишет Газета.ру.

Также артиллеристы «Востока» сорвали перегруппировку ВСУ на Запорожском направлении. Военные РФ ликвидировали бронеавтомобиль, пикап и живую силу противника. К западу от Великой Новоселки были также уничтожены танк и живая сила ВСУ, удар нанесли расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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