Марочко: ВСУ на луганском направлении выдыхаются

Украинские войска на некоторых участках на луганском направлении переходят от активных наступательных действий к обороне. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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По словам военного, противник не прекращает попыток атаковать позиции российской армии.

«Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — рассказал Марочко.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что украинские войска стягивают технику на нескольких участках фронта, усиливая группировку бронетанковыми группами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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