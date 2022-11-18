Марочко: ВСУ на луганском направлении выдыхаются
Украинские войска на некоторых участках на луганском направлении переходят от активных наступательных действий к обороне. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По словам военного, противник не прекращает попыток атаковать позиции российской армии.
«Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — рассказал Марочко.
Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что украинские войска стягивают технику на нескольких участках фронта, усиливая группировку бронетанковыми группами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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