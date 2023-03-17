Военный аналитик: ВСУ потеряли вооружений на $150-200 млрд

Украинская армия за время специальной военной операции России безвозвратно потеряла техники и вооружений на $150-200 млрд. Об этом рассказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Ura.ru.

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«Учитывая вложения еще Советского Союза и его партнеров в создании и покупке тех вооружений, можно примерно такую сумму выделять. Я бы сказал, что это около 150-200 миллиардов долларов, в которые теоретически вошла стоимость всего утилизированного за 13 месяцев», — подчеркнул эксперт.

Михайлов указал, что большая часть уничтоженной техники — запасы времен СССР: около 400 танков, тысячи бронемашин и легкой бронетехники, десятки боевых самолетов, пишет «Свободная пресса». По словам аналитика, Запад вложил в помощь Киеву — вооружения и все «сопутствующее военным действиям» — до $70 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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