«Учитывая вложения еще Советского Союза и его партнеров в создании и покупке тех вооружений, можно примерно такую сумму выделять. Я бы сказал, что это около 150-200 миллиардов долларов, в которые теоретически вошла стоимость всего утилизированного за 13 месяцев», — подчеркнул эксперт.

Михайлов указал, что большая часть уничтоженной техники — запасы времен СССР: около 400 танков, тысячи бронемашин и легкой бронетехники, десятки боевых самолетов, пишет «Свободная пресса». По словам аналитика, Запад вложил в помощь Киеву — вооружения и все «сопутствующее военным действиям» — до $70 млрд.

