Марочко: В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных бойцов

«В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке», — цитирует офицера РИА Новости.

Как отметил Марочко, бойцы носят форму без знаков различия и имеют при себе стрелковое оружие образца НАТО, пишет РИА ФАН.

Между тем советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные контролируют все пути, ведущие к Артемовску, и у ВСУ не осталось дорог для доставки подкрепления, напоминает Ura.ru.

