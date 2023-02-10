Марочко: В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных бойцов

Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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«В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке», — цитирует офицера РИА Новости.

Как отметил Марочко, бойцы носят форму без знаков различия и имеют при себе стрелковое оружие образца НАТО, пишет РИА ФАН.

Между тем советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные контролируют все пути, ведущие к Артемовску, и у ВСУ не осталось дорог для доставки подкрепления, напоминает Ura.ru.

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