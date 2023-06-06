Марочко сообщил о стягивании артиллерии ВСУ на трех направлениях
Украинские военные стягивают иностранные артиллерийские системы к линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За несколько суток в зоне ответственности Южной группировки (ВС РФ) выявлены САУ "Caesar" (Франция), "Paladin" и М109 (США), "Panzerhaubitze 2000" (Германия), "Krab" (Польша)», — цитирует офицера РИА Новости.
Кроме того, были обнаружены британские гаубицы L-118, американские М777, а также FH70 из Великобритании, Германии и Италии.
Марочко подчеркнул, что западные вооружения фиксировались и ранее. Однако за последнее время их присутствие вблизи линии боевого соприкосновения увеличилось, пишет «Свободная пресса».
Ранее Андрей Марочко сообщил об укреплении оборонительных рубежей ВСУ в районе Северска, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru