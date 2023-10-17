Марочко сообщил о прибытии «свежих сил» ВСУ на Краснолиманское направление

По словам офицера, ВСУ понесли большие потери во время активных боевых действий на этом участке.

«В районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрепанных" подразделений», — цитирует Марочко РИА Новости.

Как отметил подполковник в отставке, известно, что у Серебрянского лесничества отправились на позиции боевики штурмовой группы «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), пишет RT. По словам Марочко, недавно боевики украинского нацбатальона вернулись с одного из полигонов НАТО.

