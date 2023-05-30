Марочко сообщил о прибытии подразделений иностранных наемников в Харьков

Российская разведка зафиксировала прибытие в Харьков и его окрестности небольших подразделений иностранных бойцов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — цитирует офицера ТАСС.

Как отметил Марочко, большинство прибывших бойцов — польскоговорящие и англоязычные, пишет «Свободная пресса». При этом в подразделениях также есть немцы, французы и испанцы.

Ранее Марочко сообщил о взятии в плен 23 солдат 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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