Марочко сообщил о переброске резервов ВСУ на Сватовское направление
Командование ВСУ перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район Луганской народной республики. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники», — сообщил офицер в беседе с РИА Новости.
По словам Марочко, численность украинской группировки на этом участке не изменилась, пишет «Свободная пресса». Резервы ВСУ направляют, чтобы восполнить санитарные и безвозвратные потери и заменить технику и оружие, вышедшие из строя.
Ранее офицер сообщил, что украинские войска перебрасывают силы из Изюма (Харьковская область) в южном направлении, напоминает РИА ФАН.
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