Марочко сообщил о переброске резервов ВСУ на Сватовское направление

«В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники», — сообщил офицер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, численность украинской группировки на этом участке не изменилась, пишет «Свободная пресса». Резервы ВСУ направляют, чтобы восполнить санитарные и безвозвратные потери и заменить технику и оружие, вышедшие из строя.

Ранее офицер сообщил, что украинские войска перебрасывают силы из Изюма (Харьковская область) в южном направлении, напоминает РИА ФАН.

