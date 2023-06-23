Марочко: Российские военные заняли новые позиции в районах Кременной и Артемовска
Российские силы в ходе успешных контратак заняли новые позиции в районах Кременной и Артемовска. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, с начала недели украинские подразделения ежедневно пытаются наступать на оборонительные порядки РФ на указанном участке. Однако все атаки противника успешно отражаются.
«Более того, в результате контратак ВС РФ на некоторых участках местности заняты позиции, которые ранее были под контролем украинских боевиков», — цитирует Марочко РИА Новости.
Подполковник в отставке отметил, что самыми результативными методами борьбы с силами противника оказались тяжелые огнеметные системы, а также оперативно-тактическая и армейская авиация.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают оперативный резерв в район Купянска, напоминает «Свободная пресса». Наблюдается движение колонн с живой силой и техникой на северо-западном направлении в сторону населенного пункта, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru