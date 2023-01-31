Марочко: Российские силы отбили атаку двух ДРГ на Краснолиманском направлении
Российские силы отбили атаку двух диверсионно-разведывательных групп противника на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, ДРГ численностью около десяти человек каждая при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались выбить подразделения РФ со своих бывших позиций. Диверсантов обнаружили, противник понес потери и был вынужден отойти.
Как отметил Марочко, украинская армия продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, пишет Газета.ру. Однако такой способ ведения боя неэффективен.
Ранее офицер сообщил, что украинское командование перебрасывает подкрепления в район Часова Яра близ Артемовска, напоминает РИА ФАН. На этом участке ВСУ возводят новые фортификационные сооружения и укрепляют старые.
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