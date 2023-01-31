Марочко: Российские силы отбили атаку двух ДРГ на Краснолиманском направлении

По словам эксперта, ДРГ численностью около десяти человек каждая при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались выбить подразделения РФ со своих бывших позиций. Диверсантов обнаружили, противник понес потери и был вынужден отойти.

Как отметил Марочко, украинская армия продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, пишет Газета.ру. Однако такой способ ведения боя неэффективен.

Ранее офицер сообщил, что украинское командование перебрасывает подкрепления в район Часова Яра близ Артемовска, напоминает РИА ФАН. На этом участке ВСУ возводят новые фортификационные сооружения и укрепляют старые.

