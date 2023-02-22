Марочко рассказал об отражении контратаки ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, противник попытался перейти в наступление с районов Стельмаховки, Мясожаровки и Андреевки, пытаясь охватить занятые силами РФ позиции, пишет Ura.ru.
«Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.
Подполковник в отставке отметил, что ВСУ предприняли неудачную попытку создать «огневой мешок» силами до батальонно-тактической группы.
Ранее Марочко заявил, что противник пытается деблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска, отправляя националистов в район Часов Яра, напоминает телеканал «360».
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