Марочко рассказал об отражении контратаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко заявил, что ВСУ надеются на открытие «второго фронта» после визита Байдена

По словам офицера, противник попытался перейти в наступление с районов Стельмаховки, Мясожаровки и Андреевки, пытаясь охватить занятые силами РФ позиции, пишет Ura.ru.

«Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано», — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Подполковник в отставке отметил, что ВСУ предприняли неудачную попытку создать «огневой мешок» силами до батальонно-тактической группы.

Ранее Марочко заявил, что противник пытается деблокировать частично перекрытые пути снабжения Артемовска, отправляя националистов в район Часов Яра, напоминает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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