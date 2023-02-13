Марочко рассказал о неудачных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Украинские войска в последние двое суток предприняли неудачные попытки контратаковать российские подразделения на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Как отметил офицер, противнику не удалось прорвать оборонительные позиции РФ, пишет РИА ФАН.
«Понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи. На данный момент контратаки после перегруппировки и восполнения потерь продолжаются», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Кроме того, подполковник сообщил, что ВСУ попытались затормозить продвижение армии России в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении и поджечь лес, отмечает телеканал «360». Поджогу помешали высокая влажность и снежный покров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- Глава Минобороны Польши заявил, что наличие польских наемников на Украине «не проблема»
- Директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свой пост
- Марочко заявил о новой тактике российской армии в Донбассе
- США усилили слежку за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом
- Минобороны Польши: Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада
- Актер Александр Филиппенко покинул Россию
- СМИ: В России предложили разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями
- Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,6
- СМИ: Читатели Daily Mail назвали неизбежным поражение Украины
- «Атрибут патриотизма»: в Госдуме предложили ввести значки на школьную форму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru