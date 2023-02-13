Марочко рассказал о неудачных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

Украинские войска в последние двое суток предприняли неудачные попытки контратаковать российские подразделения на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Марочко: ВСУ сосредоточились на Купянском направлении для сдерживания ВС России

Как отметил офицер, противнику не удалось прорвать оборонительные позиции РФ, пишет РИА ФАН.

«Понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи. На данный момент контратаки после перегруппировки и восполнения потерь продолжаются», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, подполковник сообщил, что ВСУ попытались затормозить продвижение армии России в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении и поджечь лес, отмечает телеканал «360». Поджогу помешали высокая влажность и снежный покров.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУСпецоперацияЛНР
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