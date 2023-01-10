Марочко: Около 100 военнослужащих ВСУ госпитализировали из Донбасса с обморожениями

Около сотни украинских военных госпитализировали из Донбасса с обморожениями. Об этом заявил офицер из Луганской народной республики Андрей Марочко.

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В последние дни в Донбассе установилась холодная погода, температура воздуха опустилась до минус 12-14 градусов, пишет «Свободная пресса».

«За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.

Офицер отметил, что большинство солдат ВСУ были госпитализированы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% бойцов диагностировали тяжелые обморожения, из-за чего пришлось ампутировать конечности, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДонбассЛНР
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