Пасечник заявил о больших потерях ВСУ под Артемовском
Врио главы Луганской республики Леонид Пасечник сообщил о значительных потерях украинской армии на артемовском направлении.
Пасечник отметил, что под Артемовском успешно действуют подразделения спецназа «Ахмат». Противник понес существенные потери, в плен взято 13 украинских военнослужащих, написал врио главы ЛНР в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы чеченского подразделения также захватили пять единиц техники противника. Речь идет о двух танках, двух автомобилях и бронированной машине, уточнил Пасечник.
Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил, что российские силы сорвали попытки наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой республике. В плен взяты двое военнослужащих ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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