Марочко: Киев направил националистов для деблокировки путей снабжения Артемовска
Украинская сторона пытается деблокировать пути снабжения города Артемовска в Донецкой народной республике, отправив националистические подразделения в район населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее офицер заявил, что ВСУ наращивают численность сил в районе Часова Яра и готовятся к обороне города, напоминает Газета.ру.
По словам Марочко, для деблокировки частично заблокированных путей сообщения между двумя населенными пунктами в этот район направили «мотивированных боевиков», пишет Ura.ru. В задачи бойцов входит сдерживание позиций войск и недопущение бегства украинских военнослужащих из числа мобилизованных.
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