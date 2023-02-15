Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часова Яра

По его словам, полевые госпитали и медучреждения пока продолжают работу, пишет «Свободная пресса».

«Но всех ... получивших ранения легкой и средней степени тяжести, а также идущих на поправку после респираторных и прочих заболеваний, начали в срочном порядке выписывать и отправлять в воинские части», — отметил офицер в беседе с ТАСС.

Кроме того, Марочко рассказал об оттоке местного населения из Часова Яра.

Ранее офицер сообщил, что в населенном пункте заметили иностранных военнослужащих. Бойцы размещаются в гражданском здании, переоборудованном под военные нужды, разговаривают в основном на английском языке и имеют при себе оружие образца НАТО, отмечает RT.

