Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часова Яра
Украинская сторона эвакуирует раненых солдат ВСУ, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, полевые госпитали и медучреждения пока продолжают работу, пишет «Свободная пресса».
«Но всех ... получивших ранения легкой и средней степени тяжести, а также идущих на поправку после респираторных и прочих заболеваний, начали в срочном порядке выписывать и отправлять в воинские части», — отметил офицер в беседе с ТАСС.
Кроме того, Марочко рассказал об оттоке местного населения из Часова Яра.
Ранее офицер сообщил, что в населенном пункте заметили иностранных военнослужащих. Бойцы размещаются в гражданском здании, переоборудованном под военные нужды, разговаривают в основном на английском языке и имеют при себе оружие образца НАТО, отмечает RT.
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