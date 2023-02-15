Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часова Яра

Украинская сторона эвакуирует раненых солдат ВСУ, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных бойцов

По его словам, полевые госпитали и медучреждения пока продолжают работу, пишет «Свободная пресса».

«Но всех ... получивших ранения легкой и средней степени тяжести, а также идущих на поправку после респираторных и прочих заболеваний, начали в срочном порядке выписывать и отправлять в воинские части», — отметил офицер в беседе с ТАСС.

Кроме того, Марочко рассказал об оттоке местного населения из Часова Яра.

Ранее офицер сообщил, что в населенном пункте заметили иностранных военнослужащих. Бойцы размещаются в гражданском здании, переоборудованном под военные нужды, разговаривают в основном на английском языке и имеют при себе оружие образца НАТО, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНРУкраина
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