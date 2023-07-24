Мантуров заявил, что выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что с начала 2023 года объёмы производства по многим видам вооружения и военной спецтехники уже превышают показатели прошлого года.

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На совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе он отметил, что по средствам поражения «поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года».

Также он отметил, что планы-графики по срокам и объёмам соблюдаются практически всеми предприятиями.

«Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями», - заключил министр.

Ранее Мантуров заявил, что оборонно-промышленным предприятиям России требуется более 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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