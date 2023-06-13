Бывших работников ОПК арестовали за работу на украинскую разведку
Бывших работники предприятий оборонно-промышленного комплекса задержаны по подозрению в передаче украинской разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В сообщении говорится, что задержанные также намеревались подорвать железнодорожные пути на территории Курской и Белгородской областей. В ходе обысков силовиками были изъяты пластичное взрывчатое вещество, взрыватели, изделия военного назначения и 150 тысяч долларов.
«Возбуждено уголовное дело по статье «госизмена» и «приготовление к диверсии». Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заключили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность гражданки Украины, которая передавала информацию об объектах и боевых позициях подразделений российской армии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru