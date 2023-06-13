Бывших работников ОПК арестовали за работу на украинскую разведку

В сообщении говорится, что задержанные также намеревались подорвать железнодорожные пути на территории Курской и Белгородской областей. В ходе обысков силовиками были изъяты пластичное взрывчатое вещество, взрыватели, изделия военного назначения и 150 тысяч долларов.

«Возбуждено уголовное дело по статье «госизмена» и «приготовление к диверсии». Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли шпионскую деятельность гражданки Украины, которая передавала информацию об объектах и боевых позициях подразделений российской армии, сообщает RT.

