МАГАТЭ не обнаружило на территории Украины незарегистрированной ядерной активности

В заявлении говорится, что специалисты МАГАТЭ не обнаружили на территории страны незарегистрированной ядерной активности.

Ранее глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что по запросу Киева специалисты МАГАТЭ посетят с инспекцией два ядерных объекта, целью их поездки будет обнаружение «любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов», сообщает RT.