МАГАТЭ не обнаружило на территории Украины незарегистрированной ядерной активности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отчиталось о проверке трёх объектов в Украине на фоне информации о подготовке «грязной бомбы», сообщает пресс-служба агентства.

Путин заявил о планах Киева применить «грязную бомбу»

В заявлении говорится, что специалисты МАГАТЭ не обнаружили на территории страны незарегистрированной ядерной активности.

Ранее глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что по запросу Киева специалисты МАГАТЭ посетят с инспекцией два ядерных объекта, целью их поездки будет обнаружение «любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияЯдерное ОружиеУкраинаМАГАТЭ
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