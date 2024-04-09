Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии

Лукашенко предупредил, что собирается в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК. Он пообещал на полигонах посмотреть, «какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее». По словам Лукашенко, «шутить здесь нельзя», а нужно обратить на развитие ВПК особое внимание.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне.



