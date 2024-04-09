Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-промышленный комплекс страны работает пока слабо. «Больше докладов, щелканья каблуками», - сказал глава государства сегодня в ходе совещания о состоянии и задачах развития промышленности, передает госагентство Белта.
Лукашенко предупредил, что собирается в ближайшее время ознакомиться с результатами деятельности ВПК. Он пообещал на полигонах посмотреть, «какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее». По словам Лукашенко, «шутить здесь нельзя», а нужно обратить на развитие ВПК особое внимание.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru