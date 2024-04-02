Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне

Белоруссия готовится к войне, однако страна не хочет воевать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал», — отметил политик.

По словам Лукашенко, в Белоруссии готовят соответствующие подразделения, в войска поставляют различное вооружение и технику. Президент добавил, что если из недружественных стран «подвывают» и критикуют Минск, значит, белорусские власти «делают правильно».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что оппозиционеры после событий 2020 года «затащили» бы в Белоруссию войска НАТО, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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