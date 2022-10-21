Лукашенко призвал «привести в порядок» белорусские танки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кКвадрокоптеры и борьба с ними производят на него больше впечатления, нежели танки, сообщает РИА Новости.

Лукашенко предложил гражданам «сжать зубы» и делать, что он говорит

В ходе визита на полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей белорусский лидер усомнился в актуальности использования танков в современных боевых действиях.

Министр обороны республики Виктор Хренин ответил, что только танками можно обеспечить активность обороны, а Лукашенко потребовал привести боевые машины в порядок.

«Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объёмы модернизации», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил об актуальности разработки беспилотников в Белоруссии на фоне конфликта на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МодернизацияАлександр ЛукашенкоТанкиБелоруссия
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