Лукашенко призвал «привести в порядок» белорусские танки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кКвадрокоптеры и борьба с ними производят на него больше впечатления, нежели танки, сообщает РИА Новости.
В ходе визита на полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей белорусский лидер усомнился в актуальности использования танков в современных боевых действиях.
Министр обороны республики Виктор Хренин ответил, что только танками можно обеспечить активность обороны, а Лукашенко потребовал привести боевые машины в порядок.
«Надо свои танки привести в порядок - и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объёмы модернизации», - заключил он.
Ранее Лукашенко заявил об актуальности разработки беспилотников в Белоруссии на фоне конфликта на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры
- Шойгу вручил Золотые Звезды героям СВО на Украине
- В Госдуме попросили проверить необходимость призыва педагога из Кировской области
- Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу
- Песков назвал причину отстранения России от расследования диверсий на «Северных потоках»
- Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны
- Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ
- Голикова назвала стабильной ситуацию на рынке труда
- Польша приступила к испытаниям южнокорейской БМП
- Президент Эстонии заявил о полномасштабном участии Белоруссии в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru