Лукашенко предложил гражданам «сжать зубы» и делать, что он говорит

«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно <…>, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было <…>, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю»,— сказал Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства (цитата по БЕЛТА).

Лукашенко сообщил, что поручил силовым и другим ведомствам проинформировать народ о происходящих событиях. По его словам, он не пытается никого запугать, а хочет, «чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто».

Ранее Лукашенко говорил о том, что удар по Белоруссии может нанести Киев, а в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для проведения терактов в республике.

