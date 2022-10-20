Лукашенко предложил гражданам «сжать зубы» и делать, что он говорит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости информировать граждан на фоне предполагаемой внешней угрозы. По его мнению, это поможет людям принимать верные решения.
По его словам, чтобы избежать беду и жить в благополучии, люди должны «сжать зубы» и делать то, что говорит президент.
«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно <…>, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было <…>, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю»,— сказал Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства (цитата по БЕЛТА).
Лукашенко сообщил, что поручил силовым и другим ведомствам проинформировать народ о происходящих событиях. По его словам, он не пытается никого запугать, а хочет, «чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто».
Ранее Лукашенко говорил о том, что удар по Белоруссии может нанести Киев, а в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для проведения терактов в республике.
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