В Орловской области обломки БПЛА повредили частный дом

Частный дом и автомобиль получили повреждения после атаки беспилотников в Сосковском районе Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.

«В результате падения обломков БПЛА... повреждена крыша и окна частного жилого дома, а также личный автотранспорт», - написал губернатор в Telegram-канале.

Клычков подчеркнул, что никто не пострадал. Специалисты устраняют последствия атаки.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 июня над территорией Орловской области уничтожили 10 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

