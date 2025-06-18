В Орловской области обломки БПЛА повредили частный дом
18 июня 202510:25
Частный дом и автомобиль получили повреждения после атаки беспилотников в Сосковском районе Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В результате падения обломков БПЛА... повреждена крыша и окна частного жилого дома, а также личный автотранспорт», - написал губернатор в Telegram-канале.
Клычков подчеркнул, что никто не пострадал. Специалисты устраняют последствия атаки.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 июня над территорией Орловской области уничтожили 10 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru