В Иране назвали хорошей ситуацию на ядерных объектах страны
18 июня 202510:37
Ситуация на ядерных объектах Ирана на фоне израильских ударов в норме. Об этом заявил вице-президент республики, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает телеканал SNN.
«Хорошая», - указал политик, отвечая на вопрос об обстановке на ядерных объектах.
Ранее стало известно, что в районе иранского ядерного объекта Фордо зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Предположительно, Израиль ударил по объекту корректируемыми авиабомбами GBU-31(V)1/B, отмечает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru