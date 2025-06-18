В Иране назвали хорошей ситуацию на ядерных объектах страны

Ситуация на ядерных объектах Ирана на фоне израильских ударов в норме. Об этом заявил вице-президент республики, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает телеканал SNN.

Сотни жертв и «ядерные» толчки: Израиль и Иран обменялись ракетными ударами

«Хорошая», - указал политик, отвечая на вопрос об обстановке на ядерных объектах.

Ранее стало известно, что в районе иранского ядерного объекта Фордо зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Предположительно, Израиль ударил по объекту корректируемыми авиабомбами GBU-31(V)1/B, отмечает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьИран

Горячие новости

Все новости

партнеры