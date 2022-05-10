Белорусский Генштаб заявил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении

Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что на южном направлении были развёрнуты силы подразделений сил специальных операций.

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В Telegram-канале белорусского Минобороны, говорится, что решение было принято «с целью обеспечения безопасности республики».

По словам Гулевича, на Южном операционном направлении украинской армией была создана группировка общей численностью до 20 тысяч человек и подобные действия требуют от Белоруссии реакции.

Также в Минобороны Белоруссии рассказали, что в рамках проверки органов управления территориальной обороны были сформированы территориальные войска Кобринского и Лидского районов республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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