Белорусский Генштаб заявил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении

В Telegram-канале белорусского Минобороны, говорится, что решение было принято «с целью обеспечения безопасности республики».

По словам Гулевича, на Южном операционном направлении украинской армией была создана группировка общей численностью до 20 тысяч человек и подобные действия требуют от Белоруссии реакции.

Также в Минобороны Белоруссии рассказали, что в рамках проверки органов управления территориальной обороны были сформированы территориальные войска Кобринского и Лидского районов республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны.

