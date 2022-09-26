Литва передала Украине 50 бронированных машин
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что республика передала Украине 50 бронированных машин М113, сообщает РИА Новости.
По его словам, броневики уже поступили в пункт назначения.
Министр отметил, что в качестве компенсации предполагается более ранняя поставка Литве американских бронированных вездеходов JLTV.
«В ноябре прибудут, вероятно, ещё 50 вездеходов. Мы хотели бы поскорее, не всегда всё идет в соответствии с нашими желаниями, но всегда есть переговоры», - заключил Анушаускас.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН попросил у Запада вооружение дальнего действия, сообщает RT.
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