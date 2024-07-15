Летчик Ту-22М3 рассказал, что спецслужбы Украины вышли на него в 2023 году

По его словам, для этого они использовали мессенджер Telegram. «Знали, как меня зовут, как зовут моих близких», — сказал он.

В начале июля ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации операции по угону. Украинская сторона планировала за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать военного летчика из РФ и склонить его к перелету и посадке Ту-22М3 на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

