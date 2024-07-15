Летчик Ту-22М3 рассказал, что спецслужбы Украины вышли на него в 2023 году
Оперативная игра со спецслужбами Украины, которые хотели угнать российский Ту-22М3, длилась с октября 2023 года, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» лётчик.
По его словам, для этого они использовали мессенджер Telegram. «Знали, как меня зовут, как зовут моих близких», — сказал он.
В начале июля ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации операции по угону. Украинская сторона планировала за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать военного летчика из РФ и склонить его к перелету и посадке Ту-22М3 на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru