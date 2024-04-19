Минобороны: На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае, подтвердили в Минобороны.
Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил о падении самолета в поле в Красногвардейском округе, напоминает РЕН ТВ.
«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что члены экипажа катапультировались. Трех человек эвакуировала поисковая группа, поиски еще одного продолжаются. Как указали в оборонном ведомстве, самолет был без боекомплекта на борту и потерпел крушение в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
По предварительным данным, причиной падения Ту-22М3 стала техническая неисправность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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