Минобороны: На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае, подтвердили в Минобороны.

Губернатор Ставрополья: В Красногвардейском районе региона упал самолет

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил о падении самолета в поле в Красногвардейском округе, напоминает РЕН ТВ.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что члены экипажа катапультировались. Трех человек эвакуировала поисковая группа, поиски еще одного продолжаются. Как указали в оборонном ведомстве, самолет был без боекомплекта на борту и потерпел крушение в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительным данным, причиной падения Ту-22М3 стала техническая неисправность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео очевидцев / соцсети
ТЕГИ:СамолетКрушение СамолетаСтавропольский КрайМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры