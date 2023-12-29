Летчик Су-35 отвел ударную группу противника

Су-35с Воздушно-космических сил России сопровождают и прикрывают бомбардировщиков в зоне спецоперации, сообщают «Известия».

ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С

Один из летчиков во время боевого задания обнаружил в воздухе ударную группу противника. Он выполнил наведение на данную группу. Ударная группа украинской армии прекратила выполнение своей задачи.

Отработав, все самолеты вернулись на аэродром вылета.

Ранее Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияИстребителиСу-35

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