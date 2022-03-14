Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты

Как отметили в Минобороны, при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в Су-25 попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли украинским военнослужащим. Экипаж следовавшего вторым штурмовика отключил двигатель и не стал покидать самолет. При этом летчик ведущей машины подполковник Денис Литвинов перестроился и прикрыл пострадавший самолет, сумев увести вторую ракету в сторону.

«При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий», — отметили в военном ведомстве.

Летчики обоих Су-25 представлены к государственным наградам.

