Легко научат летать: для операторов БПЛА найдется работа на «гражданке»
Совершенно точно можно сказать, что у операторов БПЛА будет работа на «гражданке», заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.
Политолог и эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в интервью НСН выразил уверенность, что вне зависимости от продолжительности спецоперации для операторов беспилотников всегда найдется работа на «гражданке».
Накануне глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем.
«Научиться летать легко, научиться применять трудно. Можно уметь управлять взлетом и посадкой. Но вот когда нужно применить коптер для какой-то конкретной прикладной задачи - тут начинается самое сложное. Здесь вопрос не в том, как их будут учить летать, а как именно и чему учить с точки зрения применения. В плане гражданского применения есть гигантское количество возможностей применить беспилотники для самых разных задач, начиная от мониторинга зон лесных пожаров, заканчивая состоянием энергосетей или магистральных трубопроводов. Совершенно точно можно сказать, что у операторов БПЛА будет работа на гражданке, ее будет много», - сказал собеседник НСН.
По его словам, необходимо предоставить инструкторам качественное обучение.
«Для того, чтобы эта история стала массовой, нужно учить учителей, создавать стандарты обучения и готовить инструкторов. Для того, чтобы развернуть массовую программу обучения, должно быть специальное место, где учат тех, кто будет учить. Должны быть разработаны специальные учебные программы. Мы с этим сталкивались, когда занимались подготовкой бойцов. Вскоре мы отказались от этого и стали учить инструкторов», - заключил эксперт.
Ранее Чадаев назвал поставляемые Украине мини-беспилотники Black Hornet индивидуальным летающим биноклем и заявил, что они эффективны только при массовом использовании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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