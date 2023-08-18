Легко научат летать: для операторов БПЛА найдется работа на «гражданке»

Политолог и эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в интервью НСН выразил уверенность, что вне зависимости от продолжительности спецоперации для операторов беспилотников всегда найдется работа на «гражданке».

Накануне глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем.