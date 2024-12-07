Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» разместят в республике из-за шагов США и ФРГ

В свою очередь госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович отметил, что лишь президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет право на активизацию ядерного оружия на территории страны.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу по размещению «Орешника» в Белоруссии со сроком реализации во второй половине 2025 года.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация готова увеличить мощность баллистической ракеты «Орешник» в соответствии с пожеланиями Минобороны РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

