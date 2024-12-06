Лукашенко попросил у Путина «Орешник»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой разместить на территории республики новые системы вооружений. Об этом сообщает БелТА.
По словам белорусского лидера, речь идёт, в том числе, о баллистических ракетах средней дальности «Орешник», размещение которых усилило бы оборону и страны, и Союзного государства.
В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация готова увеличить мощность баллистической ракеты «Орешник» в соответствии с пожеланиями Минобороны РФ, сообщает «Свободная пресса».
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