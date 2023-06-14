СМИ: Армия России уничтожила большую часть Bradley из-за просчетов ВСУ

Украина потеряла большую часть американских боевых машин пехоты Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности армии России. Об этом пишет портал InfoBRICS.

В материале отмечается, что Киев не достиг «практически никаких» успехов в своем контрнаступлении. При этом в Сети распространяются изображения уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley, используемых ВСУ.

Путин: танки Leopard и БМП Bradley прекрасно горят

«По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО», — указано в публикации.

Отмечается, что Киев и западные силы просчитались, полагаясь на свое невысокое мнение о боевых возможностях российских Вооруженных сил. Кроме того, украинская сторона возлагала нереалистичные ожидания на подготовку НАТО и переданное иностранное оборудование.

Накануне в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» захватили технику Leopard и Bradley на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СпецоперацияВоенная ТехникаВСУВооруженные Силы РФ

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