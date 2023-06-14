«По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО», — указано в публикации.

Отмечается, что Киев и западные силы просчитались, полагаясь на свое невысокое мнение о боевых возможностях российских Вооруженных сил. Кроме того, украинская сторона возлагала нереалистичные ожидания на подготовку НАТО и переданное иностранное оборудование.

Накануне в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» захватили технику Leopard и Bradley на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».

