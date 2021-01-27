«Купол»: ведется работа над созданием ЗРК «Тор-М2» корабельного базирования

Российский зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится корабельный аналог, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанила Зиятдинова.

По его словам, ведется работа над созданием комплекса корабельного базирования. Работы направлены на расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости.

Новейшую ЗРК С-500 закончат создавать в 2021 году

ЗРК «Тор» с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности.

Это открывает новые возможности тактического применения ЗРК, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения, отметил Зиятдинов.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что на совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России.

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ФОТО: Зенитно-ракетный комплекс Сосна
ТЕГИ:Оружие
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