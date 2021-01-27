«Купол»: ведется работа над созданием ЗРК «Тор-М2» корабельного базирования

ЗРК «Тор» с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности.

Это открывает новые возможности тактического применения ЗРК, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения, отметил Зиятдинов.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что на совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России.

