Крым может стать площадкой для реабилитации участников СВО

Крым может стать местом для реабилитации участников военной операции на Украине. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, получившим ранения участникам боевых действий требуется реабилитация. В Крыму есть учреждения, которые имеют опыт работы «по самым тяжелым причем направлениям», сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее Аксенов рассказал, что массовые мероприятия в новогодние праздники в Крыму не запланированы из-за проблем безопасности, но города будут празднично украшены.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:СпецоперацияКрым

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