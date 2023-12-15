Крым может стать площадкой для реабилитации участников СВО
15 декабря 202317:56
Крым может стать местом для реабилитации участников военной операции на Украине. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, получившим ранения участникам боевых действий требуется реабилитация. В Крыму есть учреждения, которые имеют опыт работы «по самым тяжелым причем направлениям», сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Аксенов рассказал, что массовые мероприятия в новогодние праздники в Крыму не запланированы из-за проблем безопасности, но города будут празднично украшены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru