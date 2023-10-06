Кремль опроверг ракетный удар по гражданским в Грозе

Отвечая на вопрос о якобы гибели людей в украинском селе Гроза он указал, что Россия атакует исключительно скопления военных и армейское руководство.

«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - сказал представитель Кремля.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР является «провокацией киевского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».