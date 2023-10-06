Кремль опроверг ракетный удар по гражданским в Грозе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские силы не наносят ударов по гражданскому населению, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о якобы гибели людей в украинском селе Гроза он указал, что Россия атакует исключительно скопления военных и армейское руководство.

«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - сказал представитель Кремля.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР является «провокацией киевского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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