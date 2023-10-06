Кремль опроверг ракетный удар по гражданским в Грозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские силы не наносят ударов по гражданскому населению, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о якобы гибели людей в украинском селе Гроза он указал, что Россия атакует исключительно скопления военных и армейское руководство.
«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - сказал представитель Кремля.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР является «провокацией киевского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru