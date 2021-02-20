Кремль: НАТО вынуждает Россию к активной защите
Кремль считает, что НАТО вынуждает Россию активизировать действия по защите от агрессивных действий альянса. Об этом сообщил в ходе брифинга в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО», - заявил Песков.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН опроверг заявление президента США Джо Байдена, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия пытается ослабить НАТО и Европейский Союз.
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