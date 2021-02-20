Пентагон пообещал Киеву помощь в борьбе с «российской агрессией»

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией», сообщает военное ведомство США.

По словам американского министра, Вашингтон «продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как следует из сообщения, Остин «подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии».

Ранее Остин на слушаниях перед сенаторами США заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, но не в большем объеме, чем раньше, сообщает РИА Новости. По его словам, оно необходимо Киеву «для самозащиты».

