Красный Лиман полностью освобожден о националистов

Силами Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских военных удалось полностью освободить город Красный Лиман от украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 28 мая.

В ДНР заявили о взятии под полный контроль Красного Лимана

«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью свобожден от украинских националистов город Красный Лиман», - приводит его цитату ТАСС.

Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале штурма населенного пункта. Уже в среду союзные силы зашли в Красный Лиман и начали проводить зачистку, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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