Красный Лиман полностью освобожден о националистов
Силами Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских военных удалось полностью освободить город Красный Лиман от украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 28 мая.
«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью свобожден от украинских националистов город Красный Лиман», - приводит его цитату ТАСС.
Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале штурма населенного пункта. Уже в среду союзные силы зашли в Красный Лиман и начали проводить зачистку, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 556 / сут.
Умерли
379 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 844 / сут.
- Крепкий рубль не нужен. РФ будет вести себя по-особенному
- Экономисты РАН указали величину равновесного курса рубля
- Минобороны: Российские войска уничтожили украинские Су-25 и беспилотники
- Красный Лиман полностью освобожден о националистов
- Рогозин подтвердил готовность России и Китая подписать соглашение о лунной станции
- В России госпитализировали 2 106 человек с коронавирусом за сутки
- В Госдуме назвали срок для полной демилитаризации Украины
- Ракета «Циркон» поразила мишень в Баренцевом море
- Минобороны России показало видео сражения российских десантников с бойцами ВСУ
- Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru