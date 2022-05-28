Красный Лиман полностью освобожден о националистов

МО: ВС РФ полностью освободили город Красный Лиман Шаманов: демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет Захарова: стремление международных спортивных структур отстранить россиян от участия в Олимпиаде является грубым нарушениям прав спортсменов СМИ: силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» Чубайса В США выдвинута гипотеза, что инопланетяне могут летать на планетах