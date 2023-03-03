Корвет «Резкий» войдет в состав Тихоокеанского флота в мае 2023 года
Многоцелевой корвет проекта 20380 «Резкий» войдет в состав российского Тихоокеанского флота в мае 2023 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в отрасли кораблестроения.
По данным агентства, корабль был выпущен Амурским судостроительным заводом, входящим в Объединенную судостроительную корпорацию.
По словам собеседника ТАСС, сейчас судно находится на очередном этапе сдаточных испытаний. Его приемка госкомиссией и передача Тихоокеанскому флоту планируется в конце мая текущего года.
Ранее пресс-служба Минпромторга сообщила, что подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 пополнила состав Военно-морского флота России.
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