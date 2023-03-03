Корвет «Резкий» войдет в состав Тихоокеанского флота в мае 2023 года

По данным агентства, корабль был выпущен Амурским судостроительным заводом, входящим в Объединенную судостроительную корпорацию.

По словам собеседника ТАСС, сейчас судно находится на очередном этапе сдаточных испытаний. Его приемка госкомиссией и передача Тихоокеанскому флоту планируется в конце мая текущего года.

Ранее пресс-служба Минпромторга сообщила, что подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 пополнила состав Военно-морского флота России.



