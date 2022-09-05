СМИ: Подлодка «Генералиссимус Суворов» проходит испытания в Баренцевом море

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») находится на испытаниях в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил, что при оптимистичном прогнозе передача «Генералиссимуса Суворова» флоту может состояться до завершения 2022 года, при пессимистичном — в 2023 году.

Ранее сообщалось, что российские и китайские боевые корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022».



