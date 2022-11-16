Подлодка «Уфа» пополнила состав ВМФ России
Подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 пополнила состав Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Торжественная церемония поднятия флага ВМФ состоялась в Санкт-Петербурге. Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Россия — один из лидеров по количеству построенных военных кораблей.
«Передача подводной лодки "Уфа" свидетельствует о том, что наши верфи не сбавляют темп работы и выполняют в срок обязательства по поставке кораблей для ВМФ России», — подчеркнул Мантуров.
Подлодка «Уфа» была заложена на «Адмиралтейских верфях» в ноябре 2019 года, субмарина построена для Тихоокеанского флота (ТОФ). «Уфа» является четвертой из шести подлодок проекта 636.3 для ТОФ. Все шесть субмарин пополнят состав флота к 2024 году.
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